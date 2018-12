Roma, trovata scatola con 43 reperti archeologici

Si aggiravano nascosti tra la vegetazione con un pacco al seguito e, alla vista dei carabinieri, sono fuggiti abbandonando il carico. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, quando i militari del Nucleo radiomobile di Roma, in transito su via Cristoforo Colombo, hanno notato alcuni movimenti ai margini della carreggiata.



I militari si sono avvicinati ma i due, vedendosi scoperti, si sono allontanati lasciando a terra la scatola che trasportavano. I carabinieri lo hanno recuperato rinvenendo al suo interno 43 manufatti, verosimilmente risalenti al IV secolo D.C., provenienti da un corredo funebre di una tomba romana. I beni archeologici, di elevato interesse storico, sono stati sequestrati, mentre le indagini dei carabinieri proseguono per risalire alla loro esatta provenienza e per identificare gli autori del trafugamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA