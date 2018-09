Roma, nascondeva 29 chili di droga nella camera da letto: arrestato

Blitz-antidroga dei carabinieri tra Eur e Ostiense. In manette sono finiti due cittadini romani, di 37 e 40 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella casa di uno dei due trovati 29 chili di hashish. I militari hanno notato il 40enne aggirarsi con fare sospetto in una nota zona di spaccio ed hanno deciso di seguirlo. Poco dopo, l'uomo è giunto in via Emilio Lami, a Monteverde, dove i carabinieri lo hanno fermato per un controllo.

La perquisizione nella sua abitazione, nella stessa via, ha portato al sequestro di 280 g di marijuana, 165 g di hashish e 50 g di cocaina, già divisi in dosi, di bilancini di precisione, materiale vario per taglio e confezionamento, oltre a 1.600 euro in contanti. Il 40enne è stato arrestato, ora è ai domiciliari.

È finito invece nel carcere di Regina Coeli, il 37enne già noto alle forze dell'ordine. Nella sua abitazione in via Ostiense sono stati rinvenuti circa 29 kg di hashish. L'uomo utilizzava la casa come base di spaccio, nascondeva la droga divisa in panetti nella camera da letto. I carabinieri hanno rinvenuto il grosso quantitativo di droga occultato, in parte, all'interno di un borsone nell'armadio e, il resto, nel cassettone del letto.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA