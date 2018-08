Treno fermo a Pomezia per un guasto, 400 passeggeri bloccati su un convoglio vicino Roma

Circa 400 passeggeri sono bloccati da 4 pre vicino alla stazione di Santa Palomba, nei pressi di Pomezia, per un guasto alla linea elettrica della linea regionale FL8. A quanto riferito, sono a bordo di un treno fermo dalle 14.50 e senza aria condizionata. Polfer e carabinieri che stanno fornendo assistenza ai viaggiatori e hanno allertato la protezione civile per la distribuzione di acqua.



Dalle prime informazioni, sembra che causare il guasto alla linea elettrica sia stata la rottura di un cavo causata - secondo Rfi - dal maltempo di ieri. Il treno fermo a sud della Capitale era partito da Reggio Calabria ed era diretto a Roma.



La circolazione sulla Fl8 è sospesa e questo comporta forti disagi per migliaia di pendolari e anche, in questo periodo, turisti che frequentano il litorale sud del Lazio.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA