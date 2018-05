Roma, tre ore di fila con l'appuntamento: «Vergogna, chiamo i carabinieri»

di Francesco Padoa

«E per fortuna che qualche genio s'è inventato sto sistema: ma elimina code de che, se devi fa' la fila per poi rifa' la fila...». Sintesi perfetta di una qualsiasi giornata di ordinario caos in un qualsiasi municipio di Roma. L'inferno comincia così, davanti al totem all'ingresso. L'impiegata, che dà istruzioni, suda e si sventaglia, affaticata e sconfortata già di prima mattina, mentre la gente si accalca e chiede il perché di quella fila. «Signo', deve...