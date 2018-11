Nuova rissa a Trastevere: pugni e insulti nel cuore della notte

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova, d opo quella choc di via del Politeama , della scorsa notte. Anche stavolta i protagonisti sono dei gruppi di giovanissimi, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, che si sono affrontati in via Bertani, con schiamazzi di ogni genere, svegliando chi stava cercando di riposare.Una decina in tutto, divisi in due gruppi. Uno dei due, per la verità, si sta allontanando dalla strada: forse per via di una discussione pregressa, un ragazzo dell'altro gruppo prende una cassetta, che è a terra, e lo colpisce. Insulti di ogni genere. Gli ami cercano di fermarlo. Un altro urla: “L'ho schioppato”, quasi a volersene vantare. Sempre più spesso, negli ultimi tempi, bande di giovani, ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sono protagonisti di episodi di questo tipo. E questo nonostante i controlli assidui delle forze dell'ordine che, ogni sera, pattugliano il quartiere, portando ad arrestare spacciatori o a denunciare chi non rispetta l'ordinanza anti-alcol. Ma di fatto è impossibile per polizia e carabinieri presidiare ogni via.Leggi anche: --> ​Le notti violente di Trastevere: così le bande di ragazzini si fronteggiano a bottigliate