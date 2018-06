Roma, maxi-rissa tra la folla a Trastevere: i vigili arrestano quattro senegalesi

Nella notte tra venerdì e sabato, in via della Lungaretta, all’altezza di via San Calisto, pattuglie della Polizia Locale del I gruppo Trevi e del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno arrestato quattro persone coinvolte in una maxi-rissa. L'intervento è dell’1.45 quando gli agenti, impegnati nei controlli sulla movida in zona Trastevere, hanno visto una decina di uomini che hanno cominciato a darsele di santa ragione, rischiando di coinvolgere anche i passanti ed i turisti che affollavano la via, molto stretta in quel punto. Intervenuti immediatamente, i caschi bianchi hanno bloccato 4 cittadini di nazionalità senegalese di età compresa tra i 30 e 40 anni, che sono stati portati al comando di via della Greca. Per i fermati, a causa delle ferite riportate durante gli scontri, sono state prestate cure mediche per lesioni risultate guaribili dai 4 ai 10 giorni.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



