Un uomo di 30 anni di è stato investito da una moto Yamaha Max poco dopo la mezzanotte in piazza Trilussa all'altezza di ponte Sisto a Trastevere. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Il motociclista trasportato in codice giallo al Santo Spirito è stato sottoposto ad alcol e drug test.



Nell'incidente è stata coinvolta una Toyota Auris che era parcheggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale gruppo I Trevi.