Trastevere, bevono alcol in strada: cinque giovani multati per 750 euro

Bevono alcol in strada a Trastevere e vengono multati per l'ordinanza antialcol. Ad essere sanzionati, cinque giovani: bevevano alcolici e superalcolici in contenitori di vetro e dovranno pagare 750 euro. Anche un pub è stato sanzionato dai militari perché sorpreso a servire bevande alcoliche ai propri clienti dopo le 2 di notte, oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale, per un importo di 280 euro. I carabinieri hanno ispezionato anche cinque attività commerciali, identificato oltre 200 e controllato oltre 50 mezzi. Solo due le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della strada.



Durante i controlli del fine settimana, i Carabinieri di Trastevere, coadiuvati dai Carabinieri dall’8° Reggimento Lazio, hanno anche arrestato due ladri, un italiano e un polacco, di 37 anni, entrambi disoccupati e senza fissa dimora, sorpresi a rubare uno scoter. Dopo l’arresto i due sono stati accompagnati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo mentre, lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Sempre nel corso dei controlli, i militari hanno segnalato alla competente Autorità, quale assuntore, un giovane studente di 15 anni, incensurato, che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish, ad uso personale.

