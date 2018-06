Polizia, controlli a Trastevere: maxi multa a un circolo culturale

Proseguono i servizi di prevenzione della Polizia di Stato disposti dal Questore Marino nel quartiere Trastevere. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Fabrizio Sullo, hanno svolto mirati servizi finalizzati al controllo delle attività commerciali per il contrasto dell’abusivismo. Inoltre, a seguito di alcuni esposti riguardanti schiamazzi notturni provenienti da un circolo culturale della zona, gli agenti hanno organizzato dei controlli mirati per verificare la veridicità di tali segnalazioni. Al termine degli accertamenti si è accertato che i titolari del circolo, raggirando gli obblighi imposti, proseguivano a somministrare bevande oltre l’orario consentito causando così un assembramento di persone fuori dal locale che arrecava notevole disturbo alla quiete pubblica. Al termine del controllo, i poliziotti, hanno riscontrato 6 violazioni amministrative da parte dei titolari dell’associazione pari a 12 mila euro circa. Tra queste: la somministrazione di bevande alcoliche agli avventori non soci dell’attività culturale, la mancanza di etilometro, presenza di personale senza i previsti requisiti professionali, l’omessa esposizione del listino prezzi dei prodotti somministrati, del cartello “divieto di fumare” e della licenza.

Venerdì 1 Giugno 2018



