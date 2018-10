Trastevere, controlli dei carabinieri: un arresto e 11 multati per violazione ordinanza anti-alcol

Ultimo aggiornamento: 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della, con il supporto dei militari dell’8° Reggimento «Lazio», nel fine settimana, hanno nuovamente passato al setaccio il rione Trastevere per arginare eventuali fenomeni di illegalità e di degrado nello storico quartiere capitolino.Il bilancio è di una persona- un 43enne romano pluripregiudicato che ha violato le prescrizioni imposte dal provvedimento della sorveglianza speciale cui è attualmente sottoposto - e di 11 avventori di esercizi pubblici multati per aver violato l’ordinanza «anti-alcol» del Sindaco, dopo essere state sorprese a bere alcolici in contenitori di vetro sulla pubblica via, per un importo complessivo di 1.830 euro.Nell’ambito delle attività, sono stati controllati alcuni esercizi commerciali del quartiere - senza rilevare irregolarità - e 120 persone. Il 43enne arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.