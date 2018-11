Roma, fingeva di pulire marciapiede ma all’arrivo della polizia ingoia 15 dosi eroina

All’apparenza, T.L. 26 anni straniero, era intento a mantenere pulito il marciapiede, ricevendo piccole offerte di denaro dai passanti. È alla vista degli agenti del Commissariato Trastevere, diretto da Fabrizio Sullo che il suo atteggiamento è cambiato. Innervosito dal controllo di polizia, ha velocemente ingerito degli incarti che custodiva in una mano, e si è scagliato contro il poliziotti, colpendoli con calci e pugni. Bloccato è stato trasportato al più vicino ospedale dove si appurava che lo stesso aveva ingerito 15 ovuli di eroina. Tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA