Roma, Trastevere adotta l'America: stretta di mano con la Raggi

di Mauro Evangelisti

Sono le 20 quando la statua della Madonna, portata in processione a Trastevere come vuole la tradizione nei giorni della Festa de' Noantri, arriva tra applausi e «viva Maria» a poche decine di metri da piazza San Cosimato. Dieci ragazzi, vestiti di bianco come gli uomini delle Confraternita che adagiano la statua, si avvicinano, donano un cuore di rose bianche con una M blu e poi si mettono sotto il baldacchino e per un breve tratto partecipano al trasporto. Sono i ragazzi del Cinema America, coloro che con l'arena hanno...