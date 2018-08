Roma, 4 nuove linee per il trasporto disabili: pedane e salite assistite

Quattro nuove linee bus per i portatori di handicap. Atac allarga il servizio del trasporto pubblico aggiungendo alle 17 linee già esistenti coperte da mezzi con salita assistita e pedane altre 4 tragitti dove sarà garantita l'assistenza ai passeggeri con difficoltà motorie.



Nel dettaglio, le nuove linee sono la 20 Anagnina-Cambellotti, la 786

Reduzzi-stazione Trastevere, 781 piazza Venezia-Magliana e la 990 piazza Cavour-stazione Montemario. Le altre linee attrezzate sono 170, 360, 44, 46, 490, 558, 590, 60, 650, 664, 671, 80, 81, 85, 87, 90, H.



Atac ricorda in una nota «che nei bus con pedana manuale l'autista deve fornire massima assistenza ai passeggeri diversamente abili. In caso di problemi tecnici l'autista deve richiedere l'intervento di un mezzo in grado di trasportare a destinazione l'utente».

Lunedì 6 Agosto 2018



