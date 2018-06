Atac, crescono i ricavi dalla vendita dei biglietti: +1,1 nei primi 5 mesi del 2018

Prosegue anche a maggio il trend positivo di crescita dei ricavi dalla vendita dei biglietti: nei primi cinque mesi dell'anno ricavi cresciuti dell'1,1% rispetto al 2017 , per i titoli turistici si registra un +8,6%. Lo si legge in una nota dell'Atac. A maggio i volumi venduti sulla rete Atac sono aumentati dello 0,6% rispetto al maggio 2017 e i ricavi dello 0,9%.

Particolarmente soddisfacente l'andamento dei ricavi dei titoli proprietari non inclusi nel sistema Metrebus, cresciuti del 36,1% rispetto al maggio 2017. I buoni risultati di maggio migliorano la serie positiva iniziata con il 2018. I ricavi Atac dei primi cinque mesi dell'anno hanno superato i 113 milioni di euro, in crescita dell'1,1% rispetto ai primi cinque mesi del 2017, centrando sostanzialmente l'obiettivo previsionale di budget.

Si segnalano in particolare la buona performance dei ricavi dei titoli turistici (24,48, 72H e settimanali), che nei cinque mesi considerati sono cresciuti dell'8,6%, degli abbonamenti annuali, aumentati del 3,1%, e dei BIT 100 minuti, che hanno segnato un +1,6%.

Martedì 5 Giugno 2018



