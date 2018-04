Roma, trasporti ai privati: ecco il piano

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sarà l'anno dell'inizio della rivoluzione del trasporto pubblico a Roma e nel Lazio. E non solo perché l'Atac è impegnata in un complicata operazione di salvataggio che passa dal concordato preventivo in continuità. Nella seconda metà del 2018, per essere pronti nel 2019, la Regione metterà a gara pezzi importanti dei servizi di trasporto locali, da cui dipendono gli spostamenti di milioni di pendolari e turisti. GOMMA Ad aprirsi al mercato saranno la Roma-Lido e la Roma-Saxa...