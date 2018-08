Roma, armato di trapano buca albero di via Campanella: «Fa troppa ombra»

Brandeggiando un trapano a batteria, il pensionato ha iniziato a bucherellare con una punta di 8 millimetri uno dei tigli di via Tommaso Campanella in Prati, a Roma. Una follia incomprensibile avvenuta sotto gli occhi dei passanti allibiti che l'ottantenne, in evidente stato di alterazione, ha poi così voluto giustificare: «Quell'albero mi dava fastidio! Faceva troppa ombra».



Ci mancavano gli anziani che danno di matto e se la prendono con gli alberi della capitale, già bersagliati da incuria e scarsa o punto manutenzione.



Per fortuna era nei pressi anche un agente della Polizia locale di Roma Capitale gruppo Prati che ha ha visto l'improvvisato picchio allontanarsi dopo aver praticato più fori nel tronco. E forse non era nemmeno la prima volta che l'uomo se la prendeva con quell'albero il cui fusto ha già subito un taglio molto profondo: un esplicito modo per abbattere la pianta. L'uomo è stato denunciato dai vigili urbani per danneggiamento.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42



