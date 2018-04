Roma, picchia e rapina donna alla fermata del bus: arrestato trans

Aggredisce una donna alla fermata del bus e la rapina, trans arrestato. I carabinieri di Tor Tre Teste hanno fermato una transessuale brasiliana, di 31 anni, senza fissa dimora, per aver rapinato una donna in via Trani, nei pressi della fermata dell’autobus. La vittima, una 28enne del Marocco, regolare in Italia, aveva raccontato di essere stata picchiata e poi rapinata del cellulare, mentre si trovava alla fermata dell’autobus, perché si era rifiutata di consegnare i soldi che la trans le aveva chiesto.



La donna, alle richieste insistenti e di denaro, aveva anche cercato di allontanarsi ma è stata a quel punto spintonata e fatta cadere a terra, successivamente colpita con calci e pugni al volto e all’addome, e derubata dello smartphone. Soccorsa e visitata presso il pronto soccorso dell’ospedale Vannini, la 28enne ha riportato diversi ematomi, un trauma facciale, uno addominale e uno cranico. L’accurata descrizione del rapinatore e le immediate indagini hanno permesso ai carabinieri di identificare la 31enne che è stata rintracciata in un condominio di via Ugento, dove aveva trovato riparo in uno scantinato occupato da connazionali. I carabinieri hanno sottoposto a fermo la transessuale e dopo il riconoscimento da parte della vittima l'hanno portata a Regina Coeli.

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58



