Roma, tram sulla Tiburtina, lavori dal 2020: ecco il progetto

La commissione capitolina mobilità ha analizzato stamattina il progetto della Tranvia Tiburtina, da piazzale del Verano fino al piazzale Ovest della stazione Tiburtina. I lavori potrebbero partire nel 2020. «Un'idea progettuale che comprende un tracciato di circa 1,5 chilometri - spiega il presidente Enrico Stefano (M5S) - Un tratto breve ma assolutamente strategico per mettere a sistema la rete tranviaria attuale e i principali nodi del trasporto pubblico su ferro della città: dalla stazione Tiburtina alla Stazione Trastevere passando per San Giovanni, Colosseo e Piramide».

«Un ringraziamento ai consiglieri e a tutti gli attori intervenuti al tavolo: da Agenzia Mobilità che ha dato la propria disponibilità a lavorare fin da subito alla realizzazione del progetto definitivo, inserito nei punti fermi del Pums, ai Dipartimenti Lavori Pubblici e Urbanistica con i relativi assessorati con i quali ci siamo relazionati in vista della demolizione del tratto centrale della Tangenziale e quindi della successiva riqualificazione generale di questa porzione di territorio, ad Atac che ha messo a disposizione di tutti le sue riflessioni sul riassetto del trasporto su gomma e sui possibili modelli di esercizio della rete tranviaria che si verrebbe a creare » , scrive Stefano su Fb.





« L'impegno che tutti insieme abbiamo preso, considerata la portata strategica di quest'opera e le aspettative dell'utenza, è di rivederci molto presto, coinvolgendo anche altre strutture esterne a Roma Capitale, come ad esempio Grandi Stazioni, in modo tale da poter dare il via libera a Roma Servizi per la Mobilità, entro il prossimo mese di luglio per la stesura del progetto definitivo e la relativa apertura della conferenza dei servizi, in sintonia con tutte le altre opere che interesseranno questo quadrante cittadino. Gli step successivi saranno lo stanziamento dei fondi necessari (15 milioni circa) nel prossimo bilancio previsionale, e da lì la stesura del progetto esecutivo e del bando di gara. Potremmo quindi stimare un avvio dei lavori per l'inizio del 2020», conclude.

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:13



