«A causa del guasto di un tram tra via Prenestina e via della Serenissima, i tram delle linee 5, 14 e 19 sono al momento rallentati in direzione del Centro». È quanto si legge sul sito di Muoversi a Roma.

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55



