Roma, traffico in tilt dal Gra alla Tangenziale: code anche sulla Flaminia

Dal Grande raccordo alla Tangenziale est: code e incidenti bloccano la viabilità della Capitale. Altra mattinata di passione per i pendolari e i cittadini che usano i mezzi privati per spostarsi in città Sul Raccordo si registrano code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Roma-Fiumicino mentre il esterna il traffico è paralizzato tra Prenestina e l'uscita per la Roma-Teramo, per la Salaria fino all'Aurelia. Lo riferisce Astral Infomobilità, precisando che la situazione è invariata anche sul tratto urbano della A24 dove ci sono 3 km di code dal Raccordo al bivio per la Tangenziale est.



Le consolari: sulla Flaminia si procede a rilento da Prima Porta a viale di Tor di Quinto in direzione centro; situazione analoga sulla Salaria, da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe anche a causa delle enormi voragini che si sono aperte ieri sull'asfalto in seguito al maltempo. Più a sud traffico intenso sulla Pontina, da Castel Romano a Castel di Decima in direzione del centro città.

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA