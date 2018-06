Roma-Fiumicino, code di 2 km da Torrenova al Raccordo

Traffico intenso anche oggi, lunedì 18 giugno. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna code dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino. In esterna si rallenta a tratti dalla Prenestina alla Nomentana e piu’ avanti dalla Trionfale all’Aurelia.

Code di 2 km sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficolta’ di immissione. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l’Eur. Verso l’Eur si rallenta anche sulla Pontina, da Tor De’ Cenci a viale Europa.



Le consolari sono trafficate verso Roma: la Cassia da La Storta a Tomba di Nerone, l’Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle. Sulla Nettunense, per lavori, traffico molto intenso tra Frattocchie e Santa Maria delle Mole in entrambe le direzioni. Infine su via dell’Aeroporto di Fiumicino si sta in fila dal Ponte di Tor Boacciana a Trincea delle Frasche verso l’Aeroporto. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:48



