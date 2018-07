Roma, traffico in tilt dal Gra alla Pontina: mattina di caos sulle strade

Traffico congestionato nella Capitale questa mattina. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code in interna dalla Bufalotta all’Appia, anche per un incidente al km 46 circa in cui sono coinvolte due autovetture. Si sta in fila anche più avanti dalla Laurentina alla Roma-Fiumicino. In esterna, invece, code a tratti dalla Casilina alla Roma-Fiumicino.



Sul Tratto urbano della A24, 3 km di code dalla Palmiro Togliatti fino alla Tangenziale est. Disagi anche nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo. Traffico molto congestionato sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo al Viadotto della Magliana verso l’Eur. Rallentamenti sulla Pontina da Tor De Cenci a Viale Europa. Le Consolari sono tutte trafficate verso il centro: la Cassia da La Storta a Tomba di Nerone, la Cassia bis da Prato della Corte al Raccordo e l’Appia da Frattocchie a Capannelle.

Mercoledì 4 Luglio 2018



