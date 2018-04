Roma, traffico in tilt sul Grande Raccordo e in Tangenziale: lunghe code anche in centro

Se il trasporto pubblico è andato parzialmente in tilt con la chiusura della stazione della metro San Giovanni per un guasto tecnico, non va meglio per la viabilità privata: code e traffico, fin da questa mattina, sia sul Grande raccordo che sulla Tangenziale Est. Con molti automobilisti bloccati e fermi anche per le strade del centro città.



Per quanto riguarda la Tangenziale, i disagi maggiori si stanno registrando fra l'uscita San Lorenzo-largo Settimio Passamonti-Verano e viale Castrense- via Nola in direzione di San Giovanni.



Sul Grande raccordo, invece, il traffico è intenso fra lo svincolo della Bufalotta e quello per la Tiburtina, in direzione Casilina. Bloccati anche gli svincoli per l'ospedale Sant'Andrea e per Castel Giubileo a causa di un incidente. Non va meglio a Roma Sud: sempre sul GRA si registrano numerose code allo svincolo di via della Pisana e in quello della Cristoforo Colombo in direzione Appia.



Mattinata difficile anche in centro città: traffico rallentato tra ponte Sisto e ponte Principe Amedeo Savoia in direzione di ponte Flaminio e ancora in via della Pineta Sacchetti, fra via delle Calasanziane e Via Luigi Arbib Pascucci. Interessata anche la galleria Giovanni XXIII.



Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA