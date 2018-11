Roma, schianto sul Gra: code dalla via del Mare all'Appia

Code sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, dalla via del Mare all'Appia. A creare difficoltà un incidente che ha visto coinvolta un'auto, senza interessare ulteriori mezzi. Inoltre, sempre sul Gra, si segnala pioggia all'altezza degli svincoli Diramazione Roma sud e nord. Ne dà notizia Astral infomobilità.

Nella mattinata lunghe code si sono formate sempre sulla carreggiata esterna del Gra da Casalotti alla Casilina anche a causa di un mezzo pesante in panne all'interno della Galleria Appia. Ancora in carreggiata esterna, si sono verificate code da Torre Angela alla Nomentana e proseguendo dalla Cassia a Boccea, in questo caso per traffico intenso. In carreggiata interna traffico congestionato c'è stato anche dalla Flaminia alla Roma Fiumicino.

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA