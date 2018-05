Smantellata dai carabinieri un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga, prevalentemente hashish, importata dal Marocco, attraverso la Spagna, e destinata alle principali piazze di spaccio romane, ma anche in altre province italiane.

I carabinieri della compagnia Roma Centro stanno in queste ore eseguendo nelle province di Roma, Frosinone e Torino un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 10 persone: 7 marocchini, un algerino, un italiano e un albanese. Il gruppo criminale trattava consistenti quantitativi di droga e utilizzava raffinate tattiche per nasconderla come

auto deposito

parcheggiate in luoghi strategici per lo spaccio o sotterrando quantitativi di media rilevanza in parchi e aiuole per poi prelevarne le singole dosi, per ridurre il

danno

in caso di intervento delle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini sono stati individuati rapporti di alcuni indagati con esponenti di spicco del clan camorristico Polverino-Orlando di Marano di Napoli, arrivati a Roma per vari summit.



L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia e con il contributo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. La droga veniva spacciata dai pusher dell'organizzazione nelle zone della movida come il Pigneto e Campo dè Fiori, ma anche in periferia. Nella gestione dello spaccio a San Lorenzo, nel giugno 2016, i cittadini marocchini indagati dopo una violenta rissa misero in fuga una banda di pusher tunisini che volevano insediarsi nella «loro» piazza di spaccio. Chi sbagliava nel gruppo veniva sottoposto a

interrogatori