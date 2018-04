Roma, traffico bloccato e bus deviati: ma la metro viaggia fino a notte

di Andrea Nebuloso

I PROVVEDIMENTI Tredici linee di bus deviate, ma anche orario delle metropolitane allungato oltre il consuero orario di chiusura. In vista del Concertone del primo maggio in piazza San Giovanni - in programma dal primo pomeriggio fino alla mezzanotte - prende forma il piano della mobilità della zona. L'Agenzia per la mobilità ha comunicato che lo sbarramento dei tornelli delle metro A, B/B1 e C, per l'occasione, sarà posticipato all'1,30 invece che, come di consueto, alle 23,30. Una decisione presa per...