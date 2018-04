Roma, deruba un paziente al policlinico Tor Vergata e minaccia con un coltello medici e infermieri: arrestato

Coltello alla mano, ha minacciato medici e infermieri pretendendo di essere ricoverato dopo aver derubato un comune cittadino in attesa di essere visitato al pronto soccorso. Momenti di caos ieri al policlinico Tor Vergata dove un uomo è stato fermato e arrestato per furto, resistenza e minaccia aggravata.



Gli agenti del commissariato Casilino e Romanina hanno messo le manette all'uomo, un italiano di 42 anni, che una volta entrato in ospedale aveva dapprima messo a segno un furto nelle sale del triage. Nel bloccarlo, i poliziotti hanno dovuto difendersi dai colpi lanciati dall'uomo che, sempre armato di coltello, ha provato più volte a ferirli.



E proprio durante la permanenta nel pronto soccorso, gli agenti hanno anche scoperto che l'individuo aveva derubato un cittadino in fila per essere visitato la notte precedente alla tentata aggressione del personale sanitario. Il paziente, infatti, nel vedere A. C. fermato dalla polizia, lo ha riconosciuto come autore del furto del proprio smartphone, del portafoglio e di altri oggetti, mentre sdraiato sul lettino in attesa di essere visitato non poteva difendersi.



Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



