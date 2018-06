Torvaianica, auto contro moto: muore romano di 24 anni

di Moira di Mario

Schianto mortale tra una moto e un'utilitaria intorno alle 14 di ieri a Torvaianica, sulla Litoranea. A perdere la vita Simone Pesce, centauro romano di 24 anni. Il giovane era in sella alla sua Yamaha e stava percorrendo lungomare delle Sirene in direzione di Ostia, quando si è scontrato con una Fiat Panda che proveniva in senso opposto e stava svoltando a sinistra per entrare nell'area di servizio IP. L'automobilista, un romano di 54 anni, si è fermato per soccorrere il ragazzo. Poi la corsa verso il policlinico...