Colpi d'arma da fuoco nella notte contro un centro revisioni auto di Torvaianica, vicino Roma. Sul posto i crabinieri della stazione di Torvaianica. Non si registrano feriti. Il proprietario del centro, un incensurato della zona, avrebbe detto di non aver ricevuto minacce.



Alcuni colpi hanno centrato la serranda e un furgone parcheggiato in strada. I carabinieri hanno sequestrato dei bossoli calibro 9. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Pomezia. © RIPRODUZIONE RISERVATA