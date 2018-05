â€‹Roma, Torrino, in treno da Napoli a Roma per rubare Suv: arrestato ladro pendolare

È arrivato a Roma in treno dalla provincia di Napoli, con un borsone carico di attrezzi e, calata la sera, ha rubato un’auto con la quale sarebbe ripartito, ma sulla sua strada ha trovato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che lo hanno arrestato. Si tratta di un 53enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, che, la scorsa notte, è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato. Il «ladro pendolare», una volta arrivato in treno, si è diretto nel quartiere Torrino. Giunto in via Beato Battista Spagnoli, ha puntato un Suv, ha scassinato la serratura della portiera ed è salito a bordo. La scena è stata notata da una pattuglia del Nucleo Radiomobile che controllava la zona, sorprendendo l’uomo all’interno del veicolo, mentre cercava di metterlo in moto con una chiave decodificata. Il ladro aveva con lui un borsone con all’interno vari attrezzi, due centraline e un blocchetto di accensione. Ammanettato e portato in caserma è stato trattenuto, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40



