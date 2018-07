Roma, Torrimpietra, arrestata coppia che coltivava marijuana in casa

I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno arrestato una coppia, lui 62enne, lei 59enne, residenti a Cerveteri e con precedenti, con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una mirata attività investigativa, i militari della Stazione di Torrimpietra hanno fatto scattare una perquisizione nell’abitazione della coppia, dove è stata rinvenuta una pianta di marijuana, dell’altezza di circa 190 cm, coltivata in giardino. Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto altri 50 grammi di marijuana, in parte già confezionata in singole dosi. Terminate le formalità di rito, i due «coltivatori diretti» sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posti agli arresti domiciliari.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:49



