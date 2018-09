Roma, a Torre Gaia parte la differenziata: etichette elettroniche sui cassonetti

Partirà domani, lunedì 3 settembre, la nuova raccolta differenziata nel quartiere di Torre Gaia, al VI Municipio. A darne l'annuncio, la sindaca Virginia Raggi sul suo profilo Facebook. La novità principale riguarda i cassonetti con etichetta elettronica. Secondo il nuovo calendario, la raccolta avverrà con lo svuotamento dei bidoni da parte dell'Ama 3 giorni a settimana. Per questo, i cittadini dovranno esporre contemporaneamente due tipologie di rifiuto: la frazione organica umina e quella secca. «In pratica, in ciascuno dei tre giorni di ritiro, bisognerà esporre sempre il contenitore dell'organico abbinato una volta a quello della carta, una volta a quello di plastica-metalli e una volta a quello del residuo indifferenziato» scrive la sindaca.



Chi, per qualsiasi motivo, non avesse ancora i nuovi contenitori con etichetta elettronica deve mettersi subito in regola fissando un nuovo appuntamento al numero 06-86973196 oppure recandosi per ritirarli, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00, negli uffici start-up allestiti da Ama presso le sedi di via M. Rutilio n. 14/16 e via B. Torti n. 13c. In questo caso è necessario essere muniti di un documento di identità o, in alternativa, di delega scritta dell'intestatario della bolletta Ta.Ri. L'esposizione dei bidoncini e dei mastelli è a cura dei cittadini ed è prevista sempre in un'unica fascia. Giorni e orari sono indicati nel materiale informativo distribuito insieme ai contenitori

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA