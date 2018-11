​Torraccia, l'Ama ripulisce solo a metà: frigoriferi e materassi restano "parcheggiati" in strada

Quando a Roma si dice "mettici una pezza". E' proprio quello che è successo a Torraccia l'altra mattina. Dopo la denuncia di alcuni residenti del quartiere, attraverso le pagine del Messaggero, con tanto di foto a corredo di cassonetti stracolmi e sacchi di immondizia sparsi ovunque, gli operatori dell'Ama sono prontamente (e finalmente) intervenuti risolvendo però a metà il problema. Hanno infatti bonificato (anche qui solo in parte visto che hanno lasciato degli elettrodomestici) la discarica a cielo aperto che si era creata in via Nino Tamassia, nel tratto di strada tra via Costantino Mortati e via Guido Astuti. Ma hanno ignorato, anzi tralasciato, quella sempre in via NinoTamassia, all'altezza di via Aldo Sandulli (guarda le nuove foto), a soli quarante metri di distanza dall'area semiripulita. Tanto lavoro per nulla, insomma. Non si capisce, infatti, secondo quale criterio abbiano operato a Torraccia se non quello appunto di "mettere giusto una pezza" a un problema che sembra, a questo punto, non si voglia proprio risolvere. Neanche quelle poche volte che si interviene.

