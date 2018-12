Stava molestando i gestori di un bar in via Casilina e, all’arrivo della volante del commissariato di zona, ha aggredito i poliziotti minacciandoli. Bloccato, G.C. romeno di 28 anni, è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. «Era violento», hanno raccontato alcuni testimoni impauriti. «Non riusciva a calmarsi». © RIPRODUZIONE RISERVATA