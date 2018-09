Roma, Torpignattara, avvicina una 15enne con una scusa e la palpeggia: arrestato

I carabinieri della Stazione Tor Pignattara hanno arrestato un 35enne romano, con precedenti, per violenza sessuale aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti. I militari in servizio nella zona passando In via Camillo Manfroni, hanno notato il 35enne davanti il portone di un condominio, che si era appena allontanato da una giovane. Intervenuti hanno accertato che l’uomo, con la scusa di chiedere informazioni, si era avvicinato ad una ragazzina 15enne, l’ha palpeggiata mentre praticava autoerotismo. A quel punto lo hanno raggiunto e bloccato all’altezza di via degli Angeli, dopo una strenua resistenza e lo hanno arrestato. Visti i precedenti analoghi a suo carico, lo hanno accompagnato a Regina Coeli. © RIPRODUZIONE RISERVATA