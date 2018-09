Roma, tornano i piromani: nove auto in fiamme a Torpignattara

In fiamme nella notte nove auto e uno scooter in sosta in via Visconte Maggiolo, in zona Torpignattara, nella periferia est. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Torpignattara che indagano sull'accaduto. Le fiamme hanno anche annerito il muro di un palazzo e la serranda di un garage. Non si registrano feriti. Da chiarire le cause del rogo. Non si esclude nessuna pista compresa quella del dolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA