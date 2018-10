Roma, torna la “Corsa dei Santi”, il primo novembre contro il traffico dei bambini

La festa sportiva de «la Corsa dei Santi, sponsored by Melinda e Teva», dopo aver celebrato la sua decima edizione, si ripropone anche il prossimo primo novembre, sul tradizionale percorso che si snoda nel cuore della città con partenza, ore 10, e arrivo in Piazza Pio XII, a ridosso di Piazza San Pietro.



La distanza complessiva è di 10 km, per agonisti e amatori, ma riserva anche un percorso di 3 km per tutti coloro che, senza pretese agonistiche, vorranno passare la mattinata in compagnia. Saranno oltre 7 mila i partecipanti che correranno lungo le strade del Centro in una delle corse più suggestive d'Italia per le bellezze del tracciato.

Promossa dalla Fondazione Missioni Don Bosco e realizzata dall'Asd Corsa dei Santi, la manifestazione avrà come testimonial la grande atleta Fiona May.



L'evento ha finalità solidale e verrà trasmesso in diretta televisiva su Canale 5. L'obettivo dei missionari salesiani è sostenere il Ghana, la cui capitale Accra è al centro di un traffico internazionale di bambini e ragazzine inviati in Medio Oriente e in Europa spesso come schiavi sessuali. Per dare risposta al bisogno di offrire accoglienza ai bambini intercettati dalla polizia e sottratti al traffico e allo sfruttamento, i Salesiani hanno aperto ad Ashaiman un centro nel 2014 dove vengono accolti i piccoli di età tra i 6 e i 17 anni. A loro viene data la possibilità di seguire un percorso di riabilitazione e quando possibile il reinserimento in famiglia.

