Torna l'imperdibile appuntamento con la musica dell'estate, il “ Wind Summer Festival!" Il 22, 23, 24 e 25 giugno, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 - ingresso gratuito) con il consueto evento dell'estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell'estate 2018!

Per la prima volta sul palco del Wind Summer Festival, Ilary Blasi che condurrà le quattro serate insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Anche quest'anno, Il “ Wind Summer Festival ” oltre ad ospitare i big della musica italiana, darà spazio a 6 giovani artisti emergenti che sfidandosi tra loro avranno la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Il meccanismo di votazione sarà come quello delle scorse edizioni, ancora una volta sarà “l a musica che vota la musica! ”. I 6 giovani in gara, si sfideranno a coppie nel corso dei primi tre appuntamenti e saranno votati dagli artisti big ospiti e da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web. Ogni sera verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto e ultimo appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale della categoria Giovani.

Radio 105, radio ufficiale di Wind Summer Festival, assegnerà lo speciale premio Radio 105 sulla base delle preferenze del pubblico che da lunedì 18 a domenica 24 giugno, su www.105.net, voterà il proprio preferito tra i brani che gli artisti proporranno sul palco di Piazza del Popolo. Da uno studio radio mobile allestito nel backstage, Max Brigante racconterà in diretta su Radio 105 quello che sta per accadere sul palcoscenico. Il venerdì e il lunedì dalle 18.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00. Il Wind Summer Festival è un evento coprodotto da Fascino e F&P Group. Anche quest'anno partner dell'evento è Wind.

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA