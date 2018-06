Roma, Tor Pignattara, armato di bottiglia tenta rapina al bar e aggredisce il proprietario: arrestato

Una pattuglia di motociclisti del reparto volanti, in via di Tor Pignattara, ha arrestato per tentata rapina P.P.M., cittadino romeno di 39 anni. L’uomo, brandendo un coccio di bottiglia, aveva aggredito il proprietario di un bar per farsi consegnare l’incasso; a quel punto c’è stata una colluttazione a cui ha posto fine l’intervento degli agenti. Vittima e aggressore sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per alcune lievi ferite riportate.

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA