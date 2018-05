Roma, non si ferma all'alt e tenta di investire carabiniere: arrestato

Non si ferma all'alt e tenta di investire un carabinieri, arrestato un 23enne di origine albanese. I carabinieri della stazione di Mentana, nel corso dei controlli nella frazione di Tor Lupara di Fonte Nuova, hanno provato a fermare un'utilitaria, ma l'uomo alla guida per sfuggire ai controlli ha provato a investire un militare.

L'auto è stata inseguita e bloccata poco dopo, l'albanese alla guida è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dai controlli i carabinieri hanno accertato che l'autovettura non era assicurata ed è stata così sequestrata. A Tor Lupara i carabinieri hanno denunciato un 45enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: nascondeva 7 dosi di cocaina.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:44



