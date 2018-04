Roma, controlli antidroga a Tor Bella Monaca: tre arresti

Gli agenti del commissariato Casilino hanno arrestato, nel giro di 72 ore, in diverse circostanze, tre spacciatori a Tor Bella Monaca. Il primo a finire in manette è stato G.G., romano di 20 anni: insospettiti dagli strani movimenti intorno al box e alla cantina del ragazzo, i poliziotti hanno organizzato servizi di appostamento durante i quali hanno visto noti tossicodipendenti della zona prendere contatti col giovane. Chiamata in ausilio l'unità cinofila antidroga, gli investigatori si sono presentati alla porta del pusher che è apparso subito nervoso: all'interno di un armadio, in una cassettina metallica, c'erano 335 euro. Altri 250 erano nella tasca di uno smanicato e, sempre in quell'armadio, erano nascosti un coltello con lama sporca di hashish, un foglio riportante nomi e cifre, un bilancino elettronico ed un rotolo di cellophane per il confezionamento delle dosi, il tutto riconducibile all'attività di spaccio. Grazie al fiuto del cane Condor poi, i poliziotti hanno scovato circa mezzo chilo di hashish: 4 panetti erano in cantina mentre altri 2 erano nel box auto.



Il giorno seguente la stessa sorte è toccata a J.O., polacco di 23 anni, «pizzicato» a vendere cocaina: addosso aveva 4 dosi e 280 euro, di cui non ha saputo dare spiegazione; al compratore è stata contestata la sanzione

amministrativa. L'ultimo a finire nella rete degli agenti, è stato un romano di 32 anni: contattato da alcune persone, l'uomo è stato visto ricevere denaro da queste, allontanarsi per qualche minuto e, una volta tornato, consegnare «qualcosa» agli stessi. L'uomo aveva, nelle tasche dei pantaloni 520 euro, probabile provento della sua illecita attività; nel luogo in cui era andato a prendere le dosi invece, era nascosta una scatola metallica contenente 19 dosi di eroina.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:58



