Getta due pacchetti di sigarette alla vista dei carabinieri: dentro c'era droga, 6 arresti in poche ore

Getta due pacchetti di sigarette alla vista dei militari ma all'interno c'era droga. E’ di 6 persone arrestate, il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri della Compagni di Frascati, nel quartiere di Tor Bella Monaca, iniziati ieri pomeriggio e durati fino a notte inoltrata. In via dell’Archeologia, i militari hanno arrestato un romano di 43 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e già sottoposto all’obbligo di firma. L’uomo ha cercato di disfarsi di due pacchetti di sigarette con all’interno 4 dosi di crack e 6 di cocaina. Poco più tardi, i militari hanno arrestato un 37enne etiope e un 30enne italiano, entrambi con precedenti, poiché trovati in possesso di 28 involucri termosaldati, con all’interno 16 g e la somma contante di 470 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività.

Nella tarda serata, in via Terranova, è stato arrestato un cittadino nigeriano di 60 anni, già conosciuto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga. L’uomo, notato in atteggiamento sospetto, è stato controllato e trovato in possesso di 4 bustine di cellophane, contenti 7 g di shaboo e 32 g di cocaina nonché la somma contante di 1150 euro in contanti. Infine, un 19enne romeno, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri perché sorpreso a spacciare cocaina ad un giovane. Nelle sue tasche sono state ritrovate 8 dosi della stessa sostanza. Tutti gli arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.