Tor Bella, sgomberata casa popolare, era occupata da un rom

È stata sgomberata una casa popolare occupata abusivamente a Tor Bella Monaca, a Roma. L'occupante era un uomo di 27 anni, appartenente ad una nota famiglia sinti. Lo sgombero è stato messo a segno dal Gruppo sicurezza sociale urbana (Gssu) della Polizia locale di Roma Capitale su delega della procura di Roma. Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale ha contestualmente consegnato l'alloggio sulla base della graduatoria dell'Edilizia residenziale pubblica. La famiglia legittima assegnataria, madre, padre e due figli minori, ha già preso possesso dell'alloggio. L'immobile è stato sgomberato e tutti gli oggetti, mobili e suppellettili trovati all'interno sono stati trasferiti in un magazzino, a disposizione del proprietario che non era presente al momento delle operazioni.





«L'operazione rappresenta l'ennesima vittoria per i cittadini onesti. Difendiamo i diritti delle famiglie che attendono in graduatoria la casa popolare, mettendo fine a soprusi e alla malagestione di decenni. Ringrazio le donne e gli uomini della polizia locale, insieme al personale del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, per l'indispensabile lavoro che portano avanti con impegno e determinazione per la nostra città», dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Per cambiare Roma serve un'azione costante e mirata dove finora si sono conservati indisturbati soprusi, illegalità e ingiustizie - dichiara l'assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Rosalba Castiglione - Le case popolari del Comune rappresentano un bene prezioso per la nostra comunità. Dopo decenni di inerzia, lo stiamo riportando finalmente alla luce e quindi al pieno servizio delle famiglie in difficoltà che purtroppo attendono anche da anni in graduatoria. Tengo a ringraziare gli agenti della polizia locale e i dipendenti del Dipartimento Patrimonio e politiche abitative, che stanno portando avanti un fondamentale impegno con solerzia e senso di responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA