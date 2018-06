Roma, giro di droga a Tor Bella: scacco alla gang dei giovani

di Elena Panarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tor Bella Monaca sulla scia di Gomorra. Strade presidiate dai pusher, ragazzi giovanissimi al comando delle bande di spacciatori che gestivano il giro (da migliaia di euro al giorno) della droga. Ma anche consegne personalizzate in luoghi concordati e a domicilio, assistenza legale ai fedelissimi e pestaggi per i corrieri che sottraevano piccole somme di denaro o piccole dosi. Funzionava così l'organizzazione criminale smantellata ieri in uno dei più grossi quartieri popolari della periferia est. I boss erano già...