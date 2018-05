Dal tombino spuntano sei topi: e i residenti di Prati lanciano sos degrado

Sei topi che, in rapida sequenza, escono dai tombini nei pressi dei cassonetti e si "lanciano" su qualche residuo di rifiuti. E' quanto mostra un video girato in via Catone, nel quartiere Prati, a due passi da San Pietro: ed è qui che, da diversi giorni, una nutrita colonia di roditori sembra aver preso d'assalto le zone in cui si ammassa la spazzatura, per divorare gli scarti alimentari che si trovano facilmente in strada.

Nel video, girato intorno alle 20, i sei topi escono, quasi simultaneamente, dal tombino adiacente ai secchioni e si riversano sul marciapiede, distruggendo le buste dell’immondizia alla ricerca di cibo.

Ci stiamo facendo l’abitudine, ormai è un continuo, non sappiamo più con chi lamentarci

racconta Lucia, cinquant'anni, commerciante di zona, con un'attività a pochi metri da via Ottaviano.

Siamo stanchi: non solo non vengono raccolti i rifiuti, ma ora anche i topi non ci lasciano vivere serenamente

sottolineano due residenti indicando i cassonetti ricolmi.

Topi morti nell'area giochi di via Pomponazzi



Non è la prima volta che i residenti del quartiere Prati-Trionfale denunciano le condizioni di degrado dell'area. Lo scorso mese tre topi morti erano stati rinvenuti nell'area giochi di via Pietro Pomponazzi, a pochi metri da altalene e scivoli per bambini. (J. G. Belviso)

«Davvero vogliamo mostrare ai turisti questa immagine di Roma?», si chiedono altri.