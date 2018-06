Roma, invasione di topi morti a viale dei Quattro Venti

Monteverde non è più lo stesso. I residenti lo hanno rinominato "Topolinia" e il motivo è facilmente intuibile. Ma ci sono anche le foto che testimoniano e spiegano la scelta del quartiere di cambiare, ma solo a parole, il nome. Lo scatto (diventato virale sui social) è questo: su un cassonetto in via dei Quattro Venti, campeggia un topo morto che forse ha cercato di arrampicarsi nella speranza di trovare del cibo o è stato gettato così da chi con i roditori non sa più cosa fare.



Non è, infatti, questo un caso isolato. Da settimane i cittadini denunciano la presenza ingente di roditori nelle strade, nei giardini - come il parco dei Quattro Venti - e le tante pertinenze verdi del territorio, costrette a far ei conti anche con una scarsa cura per l'assenza di appalti. «I roditori ormai ce li troviamo dentro casa», spiega Valeria T., residente a piazzale Enrico Dunant. «Abbiamo anche invocato l'aiuto delle autorità ma finora non è cambiato nulla».



Domenica 3 Giugno 2018



