Roma, “topi d'auto” a San Giovanni: arrestata un'intera famiglia rom

Una famiglia di nomadi arrestata per furti di auto. Padre, madre e figlia, rispettivamente di 39, 38 e 17 anni, tutti con precedenti, domiciliati presso il campo nomadi di via di Salone, sono stati bloccati in piazza di Porta San Giovanni dopo aver rubato vari borsoni, abiti e uno smartphone custoditi nel bagagliaio di un’autovettura in sosta, di proprietà di turista 31enne polacco. I carabinieri hanno notato la “famigliola” che tentava la fuga a bordo della loro auto e sono intervenuti. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Padre e madre sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo, mentre la figlia è stata trasferita presso il centro di prima accoglienza minori di via Agnelli.

Un uomo di 45 anni, di origini serbe, poco prima della mezzanotte, in via di Bravetta, è stato sorpreso da una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile mentre stava rubando un portafogli ed un telefono lasciati incustoditi in un’auto in sosta. Dopo l’arresto, da una verifica in banca dati, il ladro, con uno pseudonimo, è risultato sottoposto agli arresti domiciliari, per cui dovrà rispondere anche di evasione. Anche in questo caso, l’uomo è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA