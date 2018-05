Roma, muore a 2 anni dopo un'operazione alle tonsille. Il gip: «Nuove indagini»

Fiamme nella notte in una clinica a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, dopo la mezzanotte si è sviluppato un incendio nella casa di cura Villa Betania di via Pio IV all'Aurelio...

E' morto il meccanico rimasto gravemente ustionato nell'incendio scoppiato nell’officina in cui lavorava in via San Godenzo, sulla Cassia. Roberto Caporuscio è deceduto...

La corsia preferenziale di via Portonaccio compie un anno e non è affatto in buona salute nonostante la giovane età. Il pasticciaccio di quei 400 metri monitorati da telecamere non fa...