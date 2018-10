Roma, trovato con 13 chili di hashish e oltre 9mila euro: 37enne in manette

Ultimo aggiornamento: 16:16

Ieri mattina, nel corso di una mirata attività info-investigativa, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino del Marocco, B.K., di 37 anni, nullafacente e con precedenti. I militari stavano monitorando i movimenti dell’uomo quando giunti in via Tiburtina, località Tivoli Terme, lo hanno bloccato. A seguito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 13 chili di sostanza stupefacente, tipo «hashish», suddivisa in 131 «panetti», e dell’ingente somma di denaro contante di 9.200 euro, ritenuto dagli investigatori provento della pregressa attività illecita, nonché materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi e documenti riconducibili all’attività di spaccio. Lo stupefacente sequestrato sarà portato presso i laboratori preposti per le analisi tossicologiche. Dopo l’arresto l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.