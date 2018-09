Tivoli, si fingevano operai Enel per rubare nelle case: due arresti

Fingevano di essere operai dell'Enel e rubavano negli appartamenti. Arrestati dai carabinieri di Tivoli un 37enne di Zagarolo e un 26enne di Roma. I due si aggiravano in località di Villa Adriana con le magliette degli operai Enel, avevano falsi contratti di stipula e finte tessere di riconoscimento. I militari li hanno bloccati mentre stavano commettendo un furto in un appartamento della zona.

A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari hanno fermato nell’androne del palazzo il 26enne che faceva da “palo” e ancora in possesso di un paio di orecchini appena trafugati e, successivamente, rintracciavano e bloccavano il suo complice all’interno dell’appartamento dove, sperando di sottrarsi alla cattura, si era nascosto sopra un armadio all’interno della camera da letto.

Uno dei due malviventi, il più giovane, ha provato a opporsi all'arresto ed è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva, composta da diversi oggetti in oro e preziosi, veniva recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della compagnia di Tivoli, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.

